06.04.2017 (10:48)

В ЮВО начались отборочные соревнования конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула»

В Ростовской области на инженерном полигоне Бородиновский начались отборочные этапы конкурсов профессионального мастерства «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» Южного военного округа.

В соревнованиях «Безопасного маршрута» принимают участие четыре команды, в «Инженерной формуле» — три коллектива.

Специалисты инженерных подразделений, дислоцированных в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, в ходе состязаний при решении поставленных задач задействуют тяжелый механизированный мост ТММ-3, инженерную машину разграждения ИМР-2, машину для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчик БАТ-2, плавающий транспортер ПТС-2.

В ходе конкурса «Безопасный маршрут» военные инженеры выступают в роли отряда обеспечения движения (ООД) для беспрепятственного продвижения танковых подразделений.

На оборудованной трассе протяженностью до 1 км им необходимо обеспечить проход колонны через такие препятствия, как брод глубиной 1 м, минное поле, противотанковый ров шириной 6 м, разрушенный участок дороги, завал из горящих бревен.

Программа конкурса «Инженерная формула» включает эстафету, где каждая команда выступает в составе экипажей для выполнения задач инженерного обеспечения. Эстафета проводится поэтапно на участке с шириной проезжей части 16 м и протяженностью 4000 м, далее преодоление водной преграды (шириной 50 м, длиной – 150 м, глубиной - 3,5 м).

На каждой единице военной инженерной техники экипажам необходимо преодолеть один круг трассы с заездом на «пит-стоп», где требуется выполнить специальную задачу, свойственную данному образцу военной техники.

Экипажи команд, показавших лучший результат, будут представлять ЮВО на Всеармейских соревнованиях «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые пройдут в Тюмени в июле.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице