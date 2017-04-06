06.04.2017 (10:01)

Военные хлебопеки ЗВО в ходе учения освоили новую рецептуру

Военные хлебопеки отдельной бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) во время тактико-специального учения освоили новую рецептуру выпечки хлеба.

В рамках учения были отработаны вопросы развертывания полевых механизированных хлебозаводов и организации выпечки хлеба различных сортов в походных условиях. При этом военные хлебопеки применили новую рецептуру, в которой уменьшено содержание соли и увеличено количество полезных для здоровья отрубей.

Отработанный до мелочей процесс – от замеса теста до переноса готового горячего продукта в склад-палатку – занимал 4 часа. Отделение из 11 пекарей ежесуточно выпекало около 1,5 т хлеба.

Кроме того, в ходе практического этапа учения военнослужащие соединения МТО отработали подвоз материальных средств, обеспечение вооружением и боеприпасами группировок войск, эвакуацию поврежденной техники, развертывание баз, складов и мастерских по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.

Всего на учение привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц автомобильной и специальной техники.

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