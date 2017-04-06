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06.04.2017 (09:41)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведены ротные тактические учения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведены ротные тактические учения (РТУ) с выполнением боевых стрельб из всех видов штатного вооружения.

В рамках трехдневных учений военнослужащие в составе рот отработали совершение маршей, действия личного состава в различных видах боя, блокирование указанных районов, а также выполнили боевые стрельбы по различным мишеням.

В ходе огневой подготовки личный состав поразил мишени, имитирующие живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника. Стрельба велась из штатного вооружения бронетранспортеров, ручных гранатометов РПГ-7, а также всех видов стрелкового оружия.

В учениях участвовало около 400 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Приднестровье
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