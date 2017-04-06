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06.04.2017 (09:15)

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили полярников и груз на станцию Барнео

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Летчики военно-транспортной авиации (ВТА)  Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили полеты на северный полюс для доставки грузов на полярную станцию Барнео.

Предварительно экипаж Ил-76МД  авиационной дивизии, базирующейся в Тверской области,  перелетели  на аэродром в Мурманской области, загрузили имущество первой необходимости, после чего совершили три самолетовылета для десантирования грузов на специальных платформах на дрейфующую льдину.

Всего было доставлено около 100 тонн грузов, в том числе топливо, тракторы, палатки, генераторы, продовольствие и другое имущество, а также более 20 полярников, которые развернут сезонный лагерь.

Десантирование проводилось динамическим способом без использования вытяжных парашютов, при котором на предельно малой высоте непосредственно перед выброской нос самолета задирается вверх и груз скатывается из грузовой кабины под своей тяжестью.

Особенностью полетов в северных широтах является сложность погодных условий, безориентирная местность, отсутствие видимого горизонта.

Экипажи ВТА ежегодно принимают участие в открытии полярной станции Барнео на северном полюсе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-транспортная авиация , ВКС
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