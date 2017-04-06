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06.04.2017 (09:05)

В разведывательные подразделения ВДВ будет поставлено более 40 специальных бронеавтомобилей «Рысь»

В разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поступает новая специальная боевая техника — до конца апреля ожидается поставка 40 единиц бронеавтомобилей «Рысь».

Как сообщили в Командовании ВДВ, прибывшая колесная техника в кратчайшие сроки будет введена в эксплуатацию для последующего ее использования десантниками в ходе тактических и специальных занятий.

Данным типом модернизированных бронемашин, имеющих бронекапсулу для защиты военнослужащих, будут снабжаться соединения, дислоцированные в городах Иваново, Псков и Новороссийск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска
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