06.04.2017 (08:44)

Авиация ВВО в рамках окружного учения по управлению группировками ПВО и авиации поразила наземные цели условного противника

В рамках активной фазы учения по управлению группировками противовоздушной обороной (ПВО) и авиации Восточного военного округа (ВВО) самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации, а также ударные вертолеты выполнили стрельбы и бомбометание по объектам условного противника.

В ходе учения, которое проходило одновременно на полигонах Мухор-Кондуй в Бурятии и Новосельский в Приморье, самолеты Су-25, Су-24М2, Су-30СМ, Су-34 и Су-35С поразили наземные цели крылатыми ракетами «воздух-поверхность» и авиационными бомбами. Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-24 выполнили пуски неуправляемых ракет.

Разведку и контроль результатов проведения учения осуществляли летчики на самолетах Су-24МР.

В этапе учения было задействовано более 60 единиц авиационной техники.

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