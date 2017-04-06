Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

06.04.2017 (08:44)

Авиация ВВО в рамках окружного учения по управлению группировками ПВО и авиации поразила наземные цели условного противника

В рамках активной фазы учения по управлению группировками противовоздушной обороной (ПВО) и авиации Восточного военного округа (ВВО) самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации, а также ударные вертолеты выполнили стрельбы и бомбометание по объектам условного противника.

В ходе учения, которое проходило одновременно на полигонах Мухор-Кондуй в Бурятии и Новосельский в Приморье, самолеты Су-25, Су-24М2, Су-30СМ, Су-34 и Су-35С поразили наземные цели крылатыми ракетами «воздух-поверхность» и авиационными бомбами. Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-24 выполнили пуски неуправляемых ракет.

Разведку и контроль результатов проведения учения осуществляли летчики на самолетах Су-24МР.

В этапе учения было задействовано более 60 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false