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06.04.2017 (07:57)

Военные инженеры ВВО отразили нападение группы условных террористов на военный городок

В инженерном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, состоялось учение с подразделением антитеррора.

Условные террористы совершили нападение на КПП военного городка и несколькими группами предприняли попытки прорваться к зданию штаба, складам и в жилую зону гарнизона.

По сигналу тревоги было поднято подразделение противодействия терроризму.

Две группы выдвинулись в обход условных террористов с целью взять их в кольцо и отрезать пути отхода, тогда как основная под прикрытием БТР блокировала нападавших у здания КПП.

В ходе учебного боя условное незаконное вооруженное формирование было уничтожено, несколько условных террористов были задержаны.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой было применено более 2 тысяч холостых боеприпасов, а также значительное количество средств имитации, в том числе дымы.

Также, в ходе проведения учения военнослужащие отработали задачи по эвакуации раненых, проведению РХБ и инженерной разведки территории в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ
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