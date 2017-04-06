06.04.2017 (04:09)

Экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27 ПС морской авиации ТОФ отработали условное спасение людей в горах и на море

Экипажи корабельных поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС отработали слаженность действий и соблюдение режима полёта в сложных метеоусловиях, при спасении условно терпящих бедствие людей в горах Камчатки и в Авачинском заливе. Фельдшеры-спасатели Ка-27 ПС, исходя из обстановки, выполнили спуски на различных высотах, а также подъём на борт вертолёта условно потерпевшего с оказанием ему первой медицинской помощи.

Кроме того, экипажи вертолётов отработали взаимодействие с группой управления полётов авиабазы и наведение сил поиска на объекты терпящие бедствие. Всего в учении были задействованы около десяти экипажей Ка-27 ПС авиабазы.

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