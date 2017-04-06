06.04.2017 (01:05)

В Санкт-Петербурге в ВУНЦ ВМФ состоится презентация 3-го издания книги «Морская мощь государства»

Сегодня, в Санкт-Петербурге в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоится презентация 3-го издания книги выдающегося флотоводца Главкома ВМФ СССР, Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова «Морская мощь государства», выпущенной издательством «Морское наследие» при участии международной ассоциации общественных организации ветеранов ВМФ и подводников и содействии главного командования ВМФ России.

Планируется, что в торжественной презентации важнейшего военно-научного труда о флоте России примут участие представители главного командования ВМФ России и руководства ВУНЦ ВМФ, ветераны ВМФ, дочь. Горшкова Елена Сергеевна, представители главного командования ВМФ России, представители высших военно-морских учебных заведений и ветеранских общественных организаций Санкт-Петербурга и субъектов Российской Федерации.

В 2016 году исполнилось 40 лет со дня выхода из печати первого издания книги Сергея Георгиевича «Морская мощь государства». Монография, неоднократно издававшаяся в нашей стране и за рубежом, по праву считается наиболее значительным военно-теоретическим трудом отечественной морской школы.

В монографии отразился богатейший опыт выдающегося военачальника и государственного деятеля, ставшего идеологом и одним из создателей ракетно-ядерного океанского флота, сыгравшего колоссальную роль в обеспечении безопасности нашего государства в различные исторические периоды его развития. При этом Адмирал С.Г. Горшков видел в ВМФ не инструмент агрессивной военной силы, а фактор укрепления мощи государства в мировом океане в интересах гарантированного обеспечения национальной морской политики и стабильности.

Значение этого труда, далеко выходит за рамки только военной науки. В нем, с системных позиций рассмотрены все важнейшие аспекты человеческой деятельности, связанной с мировым океаном, включая судостроение, торговое мореплавание, освоение природных и сырьевых ресурсов, экологические проблемы и др. В глазах С.Г.Горшкова морская мощь понимается не как ортодоксальное господство на морских коммуникациях, а как способность к освоению мирового океана. Благодаря принципам, изложенным в «Морской мощи государства», С.Г. Горшкова, по прошествии времени, считают родоначальником новой, «океанической школы» в мировой геополитике.

«В связи с активным развитием и строительством сбалансированного по силам и средствам Военно-Морского Флота России, а также с возвращением военно-морского присутствия нашего ВМФ в Мировой океан в интересах недопущения любых угроз с морских и океанских направлений, интерес к военно-теоретическому наследию Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова в мире заметно возрос. Это наследие опередило время и является актуальным и базовым для совершенствования российского военно-морского искусства», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Королёв накануне презентации книги «Морская мощь государства».

«Морская мощь нашей державы, прежде всего, зиждется на замечательных кадрах профессиональных моряков, посвятивших свою жизнь увлекательной и очень трудной морской профессии…» - эти слова С.Г.Горшкова мы помним всегда и вкладываем их смысл в подготовку новых поколений, которые завтра займут места на мостиках боевых кораблей», - сказал Адмирал Владимир Королёв, подчеркивая важность выхода 3-го издания книги «Морская мощь государства».

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