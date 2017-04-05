05.04.2017 (12:29)

Пилотажной группе «Русские Витязи» исполнилось 26 лет

Сегодня авиационной группе высшего пилотажа «Русские Витязи» исполнилось 26 лет. Это единственная авиагруппы в мире, выполняющая фигуры одиночного и группового пилотажа на тяжелых истребителях.

За свою историю летчики «Русских Витязей» посетили более 20 стран по всему миру, включая Францию, Италию, Германию, Бельгию, Швецию, Финляндию, Китай. Свыше тысячи демонстрационных полетов выполнили экипажи пилотажной группы в различных городах России.

В конце 2016 года летный состав прошел переучивание на новый тип авиационной техники – многоцелевые истребители поколения «4+» Су-30СМ. 8 самолетов поступили в состав авиагруппы с завода-изготовителя.

Первые демонстрационные полеты на новых самолетах прошли в марте с.г. в рамках военно-технического форума в Малайзии.

На территории Российской Федерации впервые показательный пролет на Су-30СМ экипажи «Русских Витязей» выполнят во время проведения военного парада на Красной площади.

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