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05.04.2017 (22:23)

Порядка 11 млрд. рублей сэкономлено в Минобороны России при обеспечении военнослужащих жильем в 2016 году.

При решении задач жилищного обеспечения в 2016 году военному ведомству удалось сэкономить почти 11 млрд. рублей бюджетных средств.

Значительную часть средств – 7,3 млрд. рублей – удалось сэкономить в результате осуществления Департаментом жилищного обеспечения контроля обоснованности предоставления военнослужащим квартир (жилищных субсидий) в отношении 1,3 тыс. военнослужащих, утративших право на обеспечение жильем. Еще 1,7 млрд. рублей сэкономлено за счет сокращения расходов на выплату денежного довольствия так называемым «распоряженцам», которые были уволены после их внеочередного обеспечения жильем в 2016 году.

В результате контроля наличия в собственности жилых помещений у военнослужащих, ожидающих получение жилищных субсидий, удалось сэкономить еще более полмиллиарда рублей, и за счет этих денег были дополнительно предоставлены жилищные субсидии
102 военнослужащим из очереди.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальное развитие , Жилье
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