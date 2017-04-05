05.04.2017 (21:50)

Военные социологи назвали главные мотивы поступления курсантов в вузы Минобороны России

Научно-исследовательский центр (социологический) Вооруженных Сил Российской Федерации завершил социологическое исследование, в котором было опрошено около 1,5 тыс. курсантов первого курса в 14 вузах Минобороны России. Исследование показало, что главным мотивом поступления в вузы Минобороны России на протяжении нескольких лет остается их стремление стать офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации. В качестве главных мотивов также называется чувство причастности к защите Отечества, возможность стать грамотным специалистом, а также достижение материального благополучия. Около 20% опрошенных решили выбрать офицерскую стезю, так как желали продолжить семейную традицию.

По данным военных социологов, стремление стать офицером Вооруженных Сил является доминирующим мотивом при поступлении в вузы Минобороны России, что подтверждается ростом престижа военной службы в российском обществе.

«Для курсантов первого курса престиж вуза Минобороны России является важным условием их военно-профессионального выбора, а поступление в вуз Минобороны России расценивается ими не только как личный успех, но и как доказательство лидерских качеств, целеустремленности и уверенности в своих силах. Подавляющее большинство курсантов при выборе военного вуза ориентировались на привлекательность того или иного вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметил начальник научно-исследовательского центра (социологического) Вооружённых Сил Российской Федерации Леонид Певень.

Наибольшее число положительных отзывов курсанты первого курса дали о профессорско-преподавательском составе, преподавании учебных предметов, а также об учебно-материальной базе. Около 40% опрошенных положительно отзываются о курсантском коллективе и организации учебного процесса.

Необходимую информацию о порядке поступления в вузы Минобороны России курсанты первого курса узнавали как в интернете, так и в военкомате. По данным исследования, за последние 3 года осведомленность курсантов о профессии офицера выросла на 10%.

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