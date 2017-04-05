05.04.2017 (21:25)

Тральщики Северного флота обеспечили эпизод развёртывания надводных сил в Баренцевом море в рамках учения

Экипажи базовых тральщиков «Полярный», «Ядрин», «Соловецкий юнга», а также «Ельня», «Котельнич» и морского тральщика «Машинист» вышли в море для отработки учебно-боевых задач по плану сбор-похода кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ), который является итоговым мероприятием боевой подготовки соединений флота в зимнем периоде обучения.

В рамках сбор-похода военные моряки совершенствуют навыки действий в составе группировок, выполняющих широкий спектр задач в морских полигонах.

Из тральщиков были сформированы две корабельные тральные группы, которые по замыслу учения обеспечивают развёртывание надводных сил в Баренцевом море.

В первый день сбор-похода экипажи тральщиков выполнили постановку тралов и фактически провели траление фарватеров, по которым корабли выходят из основных баз СФ. При этом были обнаружены и подняты учебные мины, заранее выставленные малым противолодочным кораблём «Брест».

Помимо выполнения учебно-боевых упражнений по тралению экипажи также отрабатывают слаженность действий в группе, выполняют совместное маневрирование и организацию обороны группы при переходе морем и в точках якорной стоянки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице