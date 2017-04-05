05.04.2017 (20:52)

Артисты ЦДРА выступили с концертом для курсантов Военной академии РВСН

В рамках культурно-художественного обслуживания войск артисты группы (концертно-художественной работы) отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе выступили с концертом перед военнослужащими парадного расчета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (рвсн) имени Петра Великого.

В концерте, состоявшемся в актовом зале академии, артисты группы под руководством Эдуарда Доронина представили, пожалуй, свои лучшие концертные номера.

В первой части программы зрители в погонах, а ими были курсанты вуза, могли услышать песни военно-патриотической направленности — о России, Москве, мужестве и подвиге. Вторую часть концерта составили произведения лирического и эстрадного характера, в которых солисты группы пели о любви, счастье, дружбе и верности.

Будущие офицеры-ракетчики под впечатлением от увиденного и услышанного, а также от предоставленной возможности самим проявить свои таланты на сцене наградили артистов ЦДРА бурей аплодисментов.

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