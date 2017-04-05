05.04.2017 (20:15)

Артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с выездным концертом в Таманскй дивизии

Артисты группы (концертно-художественной работы) отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе выступили с концертной программой в клубе мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Зрителями концерта стали военнослужащие парадного расчета полка.

Для военнослужащих прославленного соединения, в эти дни активно готовящихся к военному параду на Красной площади 9 мая, очень важен высокий морально-психологический настрой. Это обстоятельство учитывали артисты группы, которой руководит Эдуард Доронин, при подготовке концерта для воинов-таманцев, включив в концертную программу песни самых разных жанров, способных поднять настроение зрителям в погонах.

И концерт прошел, что называется, на ура. Проникновенные военно-патриотические песни сменяли зажигательные эстрадные произведения — все они с восторгом были встречены. Каждый номер завершался горячими аплодисментами и одобрительными восклицаниями.

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