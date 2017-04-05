05.04.2017 (19:51)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели Урок мужества в одной из местных школ

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели в одной из приднестровских среднеобразовательных школ Урок мужества, посвящённый 73-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков.

Они рассказали школьникам об Уманьско-Ботошанской операции, в результате которой и был освобожден город Тирасполь. На Уроке мужества школьники узнали о Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой была освобождена вся Молдавия от немецко-фашистских захватчиков.

Российские миротворцы отметили, что в Ясско-Кишиневской операции принимала участие 59-я гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, они рассказали о миротворческой миссии в Приднестровье, которая по своей уникальности не имеет аналогов.

На сегодняшний день уже более 20 выпускников школы этого года планируют поступать в вузы Минобороны России.

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