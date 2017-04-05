05.04.2017 (19:32)

В РВСН проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на режим летней эксплуатации

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов и материально-технической базы на режим летней эксплуатации. Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая пусковыми установками подвижных грунтовых комплексов. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

В ходе перевода ВВСТ на летний режим эксплуатации будет обслужено около 7 тыс. единиц техники. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполнят около 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей развернуто более 500 рабочих мест и постов обслуживания.

Обслуживание ВВСТ, а также и необходимый ремонт проводятся силами взводов эвакуации и технической помощи соединений и воинских частей РВСН. До этого для этих целей привлекались специалисты сторонних организаций, в том числе ОАО «Спецремонт».

По результатам перевода командованием соединений и воинских частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в летних условиях.

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