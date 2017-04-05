05.04.2017 (19:15)

В Кронштадте прошло собрание священнослужителей, окормляющих воинские части и должностных лиц по работе с верующими военнослужащими

В Кронштадте прошло собрание священнослужителей, окормляющих воинские части и должностных лиц по работе с верующими военнослужащими. В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с верующими военнослужащими ГУРЛС ВС РФ Александр Суровцев, председатель «военного» отдела Санкт-Петербургской митрополии архимандрит Алексий (Ганьжин), его заместитель иеромонах Леонид (Маньков), епархиальное духовенство.

Александр Суровцев в своем докладе напомнил, что работа военного священника основывается на положении о военном духовенстве Русской православной церкви в Российской Федерации, принятом на заседании Священного Синода в декабре 2013 года. Второй важный документ — приказ Министра обороны России об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации, благодаря которому военное духовенство на правовой основе стало составной частью структуры Вооруженных Сил.

В числе прочих был поднят вопрос о том, что не во всех воинских частях есть штатные священники. Архимандрит Алексий предложил вести работу по подготовке будущих военных священников в духовных учебных заведениях, чтобы исключить впоследствии нехватку кадров.

Священнослужители отчитались за прошедший период, рассказали о своих планах и обменялись опытом работы с военнослужащими.

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