05.04.2017 (16:45)

В Санкт-Петербурге состоялась конференция-вебинар, посвященная 775-летней годовщине победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге приняли участие в конференции-вебинаре, которая состоялась в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и была приурочена к празднованию 775-летней годовщины победы воинов князя Александра Невского в битвы на Чудском озере (Ледового побоища).

На прямой видеосвязи с участниками форума находились воспитанники Кронштадтского морского кадетского корпуса. В работе конференции также приняли участие воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища и кадетского пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В режиме видео-конференц-связи к ним присоединились участники из Омского кадетского военного корпуса, Тверского суворовского военного училища и многие другие.

Перед кадетами выступил член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации Павел Корнаков. Он рассказал об истории ордена Святого Александра Невского с момента учреждения Екатериной I до наших дней. Он является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Иеромонах Пимен посвятил своё выступление жизни и великим подвигам святого благоверного князя Александра Невского. О том, как создавался образ Александра Невского в легендарном одноименном фильме 1938 года рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры исторического регионоведения института истории Санкт-Петербургского государственного университета Роман Соколов.

Главный научный сотрудник библиотеки Павел Фёдоров отметил, что «говоря об Александре Невском, мы вспоминаем о военных и духовных подвигах этого великого полководца».

«Прошли века, но материалы, документы, свидетельствующие о нём, о его великих делах, бережно сохраняются в наших архивах. Президентская библиотека – не исключение», – подчеркнул Павел Фёдоров.

Участники конференции узнали о том, что на сегодняшний день фонд Президентской библиотеки включает в себя более 500 тысяч цифровых копий опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка.

Среди них – коллекция, посвящённая 775-летию битвы на Чудском озере . В неё вошла, в частности, уникальная книга Самсона Глязера 1941 года «Ледовое побоище». Автор скрупулёзно описал не только саму битву, но и события, которые ей предшествовали.

На портале Президентской библиотеки представлены также материалы, рассказывающие о личности великого князя Александра Невского. В частности, это историко-биографический очерк Михаила Хмырова 1871 года «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси», по которому можно детально ознакомиться с характером и личными качествами полководца.

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