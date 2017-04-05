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05.04.2017 (18:35)

Экспедиционный центр Минобороны России отправил к Северному полюсу научную экспедицию

Сегодня со станции Барнео стартовала комплексная экспедиция к Северному полюсу, организованная Экспедиционным центром Министерства обороны Российской Федерации.

Её участниками стали представители Военного института физической культуры и сотрудники Московского технологического университета. Экспедиция завершится 14 апреля.  

Офицеры и курсанты Военного института физической культуры  изучат влияние суровых арктических условий на эффективность деятельности военнослужащих и их состояние в период совершения лыжного перехода к Северному полюсу.

Группу военнослужащих, в которую входит восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону, возглавляет начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев.

Кроме того, на ледовой станции Барнео участники экспедиции проведут испытания беспилотных летательных аппаратов для обеспечения подобных мероприятий, а также энергоустановки на основе низкотемпературных водородных топливных элементов.

До ледовой станции Барнео 25 участников экспедиции были доставлены самолетом военно-транспортной авиации с аэродрома Нагурское, который находится на территории российской военной базы на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Справочно:

Экспедиционный центр Министерства обороны России сформирован 23 июня 2016 года решением Министра обороны Российской Федерации. Основными направлениями его  деятельности являются организация, проведение и поддержка военно-исследовательских и военно-патриотических экспедиций в целях развития науки и повышения безопасности России, реализация мероприятий по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и фортификации, а также сохранение памяти и правды о ратной истории нашей страны.

Экспедиционный центр Министерства обороны участвует в организации деятельности Детско-юношеского экспедиционного центра, патриотическом воспитании молодёжи.

Региональные экспедиционные центры сформированы в городах Санкт-Петербург, Североморск, Самара, Ростов-на-Дону, Севастополь, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Наука
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