05.04.2017 (18:26)

На Северном флоте представителям СМИ рассказали об особенностях весеннего призыва

Об особенностях весеннего призыва, стартовавшего в России 1 апреля 2017 года, рассказал журналистам начальник организационно-мобилизационного управления (ОМУ) штаба Северного флота (СФ) капитан 1 ранга Владимир Кондратов.

В своем выступлении он заявил, что в ходе весенней 2017 года призывной кампании из Архангельской и Мурманской областей планируется призвать около двух тысяч граждан.

Капитан 1 ранга Владимир Кондратов подчеркнул, что «в субъектах Российской Федерации в зоне ответственности СФ созданы 45 призывных комиссий, а в военных комиссариатах субъектов к призыву подготовлены призывные и сборные пункты».

Отвечая на вопросы журналистов, начальник ОМУ штаба СФ пояснил, что «все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, полностью обеспечены продовольствием и вещевым имуществом и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям; питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых военных комиссариатов, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов более трех суток питание будет организовываться с использованием вагонов-ресторанов».

Говоря об особенностях данного призыва, начальник ОМУ штаба СФ отметил, что граждане, призванные в зоне ответственности Северного флота, обеспечиваются персональными электронными картами, на которых будет храниться вся личная информация и которые в будущем смогут заменить бумажные военные билеты; данная работа проводится в рамках серийного оснащения соединений, воинских частей и военных комиссариатов оборудованием автоматизированной системы «Паспорт», которая позволит оптимизировать работу с личными данными военнослужащих.

Капитан 1 ранга Владимир Кондратов также заявил, что в ходе весеннего призыва будет продолжена работа по отбору наиболее подготовленных граждан из числа выпускников вузов в научные роты, а из числа граждан, имеющих спортивные разряды в военно-прикладных видах спорта — в спортивные роты.

Начальник ОМУ штаба СФ также подробно рассказал о решении вопросов социальной защиты военнослужащих, а также о том, как их родным и близким можно посетить воинские части и оформить пропуска для проезда на территорию закрытых административно-территориальных образований.

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