05.04.2017 (18:23)

В Баренцевом море начался сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота

Сегодня соединения минно-тральных, десантных, малых ракетных и противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) приступили к выполнению задач сбор-похода в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Он проходит под общим руководством командующего объединением вице-адмирала Олега Голубева.

Сбор-поход кораблей является плановым мероприятием боевой подготовки СФ, проводимым в каждом периоде обучения.

В различных мероприятиях будет задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе более 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок соединений Кольской флотилии. К отдельным эпизодам учения будут привлечены авиация и части ПВО объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также морские пехотинцы на штатной технике.

Основная цель сбор-похода — отработка организации взаимодействия соединений, тактических групп, частей и подразделений Кольской флотилии, а также приданных частей при выполнении задач по своему основному предназначению.

В ходе сбор-похода планируется провести ряд зачётных мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения, который оканчивается в мае. Будут выполнены практические ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям.

В целях безопасности районы выполнения боевых упражнений заблаговременно закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации на время применения оружия.

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