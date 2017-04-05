05.04.2017 (18:18)

В Севастополе прошло заседание Военного совета Черноморского флота

Сегодня в штабе Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое заседание Военного совета ЧФ, на которое были приглашены заместители и помощники командующего, начальники управлений, отделов и служб флота, командиры объединений, соединений и воинских частей.

После вступительного слова командующий ЧФ адмирал Александр Витко вручил ряду военнослужащих награды Министерства обороны Российской Федерации.

Также на Военном совете были рассмотрены вопросы финансово-экономической деятельности, состояния воинской дисциплины, материально-технического обеспечения и боевой готовности сил флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице