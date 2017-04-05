05.04.2017 (17:45)

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов проверил ход строительства Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) проверил ход отделочных работ в корпусах Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В ходе посещения строящегося учреждения Тимур Иванов уделил особое внимание интерьерным решениям, предлагаемой мебели и вариантам медицинской формы одежды персонала. Также он проверил ход доставки и монтажа медицинского оборудования и информационных систем.

В настоящее время все корпуса клиники находятся под крышей, на 95% выполнены вентилируемые фасады из керамогранитных плит с элементами из архитектурного бетона. Также выполнено остекление витражей на всех корпусах клиники за исключением проемов под монтаж крупногабаритного оборудования.

Ведутся отделочные работы и работы по разводке инженерных систем. Протяженность только электрических и слаботочных систем превышает 700 километров по всему учреждению. В каждом из корпусов в среднем более 10 тыс. кв. метров воздуховодов, количество вентиляционных систем — около 60 в каждом корпусе. В среднем в каждом из корпусов устроено более 20 тысяч кв. метров внутренних стен и перегородок.

Одновременно заканчиваются работы по устройству наружных сетей — канализации, водопроводу, тепловым сетям и сетям электроснабжения. Начаты работы по благоустройству территории.

Строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова началось в сентябре 2015 года. В рекордно короткие сроки удалось построить семь девятиэтажных корпусов общей площадью 148 тыс. кв. метров, предназначенных для ведения лечебной, учебной и научной деятельности.

В седьмом корпусе, научно-учебном, начата приемка медицинского и специального оборудования. Уже поставлено около 150 единиц. Там выполнены работы по чистовой отделке, внутренним инженерным сетям, устроены наливные полы.

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