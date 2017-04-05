05.04.2017 (17:25)
В Черном море прошло совместное учение с кораблями ЧФ России и ВМС Турции
Сегодня по завершении визита отряда кораблей военно-морских сил (ВМС) Турции в Новороссийск состоялось совместное военно-морское учение «PASSEX» с боевыми кораблями Черноморского флота (ЧФ) России и ВМС Турции.
В ходе учения отработаны съёмка со швартовых и выход из пункта базирования, проводка за тралами, совместное маневрирование и организация связи, а также отражение атаки малоразмерной скоростной цели, проведение досмотровой операции, поиск и спасение человека на воде.
От российской стороны на учение привлекались фрегат «Адмирал Григорович», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» и патрульный катер типа «Раптор», от ВМС Турции – фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада».
После завершения учения в море состоялась церемония прощания моряков двух стран.