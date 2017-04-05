05.04.2017 (17:16)

Командующий войсками ЮВО проверил ход боевой подготовки в мотострелковом соединении в Ростовской области

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке в танковых подразделениях мотострелкового соединения в Ростовской области.

На общевойсковом полигоне Кадамовский под Новочеркасском танковые экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения танков Т-72Б3.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника на дальности от 800 до 1700 метров. Кроме того, танкисты отработали элементы фланговой стрельбы.

Всего в проведении зачетных стрельб было задействовано около 1000 военнослужащих соединения, более 100 единиц военной техники.

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