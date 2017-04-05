05.04.2017 (17:10)

Морские пехотинцы Балтийского флота в 13-й раз подряд примут участие в военном параде в Москве

Морские пехотинцы Балтийского флота (БФ) убыли в Москву для подготовки к военному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди соединений и частей Военно-Морского Флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах на Красной площади. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года принимают в нем участие ежегодно. В этом году они пройдут в составе пеших и механизированных колонн по Красной площади 13-й раз подряд.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась четыре месяца назад. За это время с военнослужащими было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 100 километров.

9 мая в парадном строю по Красной площади пройдут около 500 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области.

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