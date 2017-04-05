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05.04.2017 (16:54)

В Восточном военном округе сформировано 16 противопаводковых отрядов

Инженерные подразделения Восточного военного округа (ВВО) завершили подготовку к весенним паводкам.

Так, в соединениях округа сформировано 16 противопаводковых отрядов, находящихся в готовности к выполнению поставленных задач в любое время.

Со всеми противопаводковыми отрядами проведены тактико-специальные учения, в ходе которых военнослужащие изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности взрывных работ на водоемах. 

Всего к мероприятиям привлечено около 250 человек, задействовано около 40 единиц инженерной техники.

Для проведения противопаводковых мероприятий выделено около 13 тонн взрывчатых веществ. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , Паводки
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