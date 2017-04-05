05.04.2017 (16:48)
Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ВВО спасли более 200 условных пострадавших при наводнении
В Восточном военном округе (ВВО) завершилось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения, дислоцированным в Забайкальском крае.
Военные медики отработали комплекс задач по организации медицинской помощи в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В ходе полевого выхода специалисты отряда выполнили действия по оказанию квалифицированной медицинской помощи условным пострадавшим в результате паводков.
После получения сигнала военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на технике в заданный район, где развернули функциональные отделения.
В условиях сложившейся кризисной ситуации из-за сильного наводнения и затопления населенных пунктов военнослужащие провели разведку и оценку обстановки, после чего приступили к эвакуации и приему условно пострадавших.
Всего было спасено более 200 условно пострадавших человек.
Напомним, к учению привлекалось более 120 человек, было задействовано около 70 единиц техники.