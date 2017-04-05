05.04.2017 (16:43)

Подразделения ВАИ активно оснащают новейшими автоматизированными информационными системами

Подразделения Военной автомобильной инспекции (ВАИ) активно оснащают новейшими автоматизированными информационными системами (АИС). В настоящее время сегменты АИС уже установлены в 19 подразделениях ВАИ. Система предназначена для управления системой обеспечения безопасности дорожного движения Вооруженных Сил Российской Федерации.

АИС обеспечивает сбор, автоматизированный ввод, хранение, обработку и выдачу информации о регистрации транспортных средств Вооруженных Сил России, их техническом состоянии, совершенных ДТП и страховых случаях по ним, сведения о водителях, нарушивших Правила дорожного движения и принятым к ним мерам; формирование внутреннего и внешнего документооборота и отчетности, учет техники и личного состава на всех уровнях управления ВАИ; ведение базы данных о состоянии безопасности дорожного движения; контроль деятельности и управление подчиненными подразделениями. Данные вводятся в базу данных в режиме «онлайн» и используются при несении службы от инспектора до начальника ВАИ Минобороны России.

Оснащение всех территориальных и региональных ВАИ данной системой завершится в ближайшие несколько лет.

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