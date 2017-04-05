05.04.2017 (16:34)

Подразделения тяжелой мотострелковой бригады ЦВО провели боевые стрельбы из вооружения новейших танков Т-72Б3 в Оренбургской области

На Тоцком полигоне в Оренбургской области в рамках контрольной проверки танковые подразделения тяжелой мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами из вооружения новейших танков Т-72Б3, которые пришли на замену предыдущих модификаций Т-72.

Средняя дальность до мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника, составляло около 1,7 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Выполнение огневых задач усложнялось поступлением неожиданных вводных. Военнослужащие также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, а также по сборке и разборке штатного пулемета.

За действиями танковых экипажей наблюдает комиссия Главного командования Сухопутных войск, которая проводит контрольную проверку боеготовности воинских частей и соединений ЦВО, дислоцированных в Поволжье.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице