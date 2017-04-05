05.04.2017 (16:28)

Авиация ВКС перебазирована на оперативные аэродромы для участия в военном параде на Красной площади

72 экипажа Воздушно-космических сил (ВКС) завершили перебазирование на оперативные аэродромы для участия в воздушной части парада на Красной площади.

В ближайшие дни летный состав ВКС пройдет предполетную подготовку и с 10 апреля приступит к практическим тренировкам.

В текущем году в военном параде примут участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных самолетов Ан-124, Ил-76МД, истребителей Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24М, штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Як-130 и вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Полеты будут проходить на высоте 150 м и скорости 200 км в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 м, а скорость около 500 км в час.

Группа парадного строя авиации ВКС выполнит 7 совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами в Алабинском гарнизоне, а также два пролета над Красной площадью.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе «тактического крыла» из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27.

Завершатся тренировки воздушной части парада генеральной репетицией, которая пройдет 7 мая на Красной площади.

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