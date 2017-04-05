05.04.2017 (15:43)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие по разведывательной подготовке

С военнослужащими Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено плановое занятие по разведывательной подготовке.

В рамках занятия около 30 нештатных разведчиков ОГРВ ПРРМ совершили марш-бросок в 10 км в указанный район войскового стрельбища.

Разведчикам ОГРВ ПРРМ необходимо было выполнить задачу по бесшумному захвату военнослужащего условного противника, действуя малыми разведгруппами в тылу условного противника.

В ходе занятия военнослужащие оттачивали приемы маскировки в степной местности и лесах, а также отработали разведывательную засаду и организацию наблюдательных постов.

Особое внимание на занятии с разведчиками было уделено тренировке их зрительной памяти и умению создавать схемы расположения различных военных объектов условного противника после проведения разведывательных мероприятий.

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