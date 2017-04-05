05.04.2017 (15:43)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие по разведывательной подготовке
С военнослужащими Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено плановое занятие по разведывательной подготовке.
В рамках занятия около 30 нештатных разведчиков ОГРВ ПРРМ совершили марш-бросок в 10 км в указанный район войскового стрельбища.
Разведчикам ОГРВ ПРРМ необходимо было выполнить задачу по бесшумному захвату военнослужащего условного противника, действуя малыми разведгруппами в тылу условного противника.
В ходе занятия военнослужащие оттачивали приемы маскировки в степной местности и лесах, а также отработали разведывательную засаду и организацию наблюдательных постов.
Особое внимание на занятии с разведчиками было уделено тренировке их зрительной памяти и умению создавать схемы расположения различных военных объектов условного противника после проведения разведывательных мероприятий.