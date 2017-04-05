05.04.2017 (15:27)

В ВВО в парадах Победы будет задействовано 295 единиц военной техники

В Восточном военном округе (ВВО) началась активная подготовка техники к военным парадам, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске.

Наиболее масштабная механизированная колонна пройдет по центральной площади Хабаровска. В военном параде в краевой столице будет задействовано 87 единиц вооружения и военной техники, в частности, образцы времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей, а также современная техника — танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра, зенитные ракетные системы С-300ПС.

Кроме того, на параде в Хабаровске будут задействованы новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Впервые зрители увидят автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун».

Во Владивостоке в военном параде будет задействована 51 единица военной техники, в Уссурийске — 30 единиц, в Белогорске — 23, Чите — 42 боевых машины, Улан-Удэ — 41 единица, в Южно-Сахалинске — 21.

В ВВО уже начались ежедневные тренировки механиков-водителей боевой техники и водителей автомобилей, задействованных в военных парадах.

Сегодня тренировка механизированной колонны военной техники, которая будет задействована в параде Победы в Хабаровске, состоялась на аэродроме Калинка.

Вся боевая техника прибыла на тренировку прямо с полевых занятий и учений. С 22 апреля на всех боевых машинах будет наведен праздничных лоск, проведена подкраска, полировка и нанесена символика Парада Победы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице