05.04.2017 (14:51)

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска ЮВО более 400 человек

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, находящимся в Краснодаре, было направлено в войска более 400 человек, что на 15% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи Южного военного округа уже приступили к внедрению новых методик психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 года в Краснодарском крае и Адыгее было отобрано около 8 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

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