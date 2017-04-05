05.04.2017 (14:42)

В ЮВО создано более 10 специальных рабочих групп по контролю за качеством отбора военнослужащих по контракту

В Южном военном округе (ЮВО) созданыболее 10 специальных рабочих групп по контролю за качеством отбора военнослужащих по контракту в войска округа.

Основная задача данных групп, состоящих из офицеров управления ЮВО, — оказание практической помощи командирам соединений и воинских частей в решении кадровых вопросов для качественного комплектования подразделений военнослужащими по контракту.

Офицеры групп также направлены в военные комиссариаты республик Марий Эл и Татарстан, Пермского края, Саратовской и Кировской областей в целях отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ЮВО.

На выбор кандидатам предлагаются около 100 различных специальностей в подразделения Сухопутных войск, авиационные части армии ВВС и ПВО округа, а также на Черноморский флот и Каспийскую флотилию.

Наибольшее количество кандидатов планируется набрать в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области, а также вновь сформированное соединение в Чечне.

Всего в текущем году на военную службу в войсках ЮВО планируется набрать более 12 тыс. военнослужащих по контракту.

На территории ЮВО работают 10 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. С начала текущего в войска округа уже направлено более 3,5 тыс. военнослужащих по контракту.

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