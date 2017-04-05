Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

05.04.2017 (14:35)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с Послом Израиля Гарри Кореном

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в России Гарри Кореном.

Обсуждались состояние и перспективы развития российско-израильского сотрудничества в области обороны, вопросы глобальной и региональной безопасности, а также состоялся обмен мнениями по вопросу участия израильской военной делегации высокого уровня в VI Московской конференции по международной безопасности.

Беседа прошла в обстановке взаимопонимания и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по военной линии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Московская конференция по международной безопасности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false