05.04.2017 (14:35)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с Послом Израиля Гарри Кореном

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в России Гарри Кореном.

Обсуждались состояние и перспективы развития российско-израильского сотрудничества в области обороны, вопросы глобальной и региональной безопасности, а также состоялся обмен мнениями по вопросу участия израильской военной делегации высокого уровня в VI Московской конференции по международной безопасности.

Беседа прошла в обстановке взаимопонимания и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по военной линии.

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