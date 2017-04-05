05.04.2017 (14:28)

Летчики ЮВО отрабатывают в небе над Арменией фигуры высшего пилотажа на истребителях МиГ-29

На российской авиационной военной базе Эребуни в Армении экипажи истребителей четвертого поколения МиГ-29 приступили к специальным занятиям по выполнению сложных элементов пилотирования.

На высотах от 250 до 12 тыс. м летчики Южного военного округа (ЮВО) выполняют элементы пилотажа в одиночном порядке, паре и звене, в том числе боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, петлю Нестерова, «кобру», «колокол» и другие фигуры. Они также отрабатывают алгоритмы действий при возникновении внештатных ситуаций в случае отказа авиационной техники, а также маневрирование в воздушном бою с авиационными средствами условного противника.

Кроме того, в условиях применения аэрозольных и дымовых завес пилоты выполнят упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, а также по посадке на ограниченную площадку при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы.

К тренировкам допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом более 500 часов, а также молодые пилоты 3-го класса вместе с инструкторами на учебно-тренировочных самолетах-спарках МиГ-29.

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