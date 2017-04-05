05.04.2017 (14:11)

Около 20 кораблей Каспийской флотилии вышли в море на зачетное учение

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич», малых артиллерийских кораблей «Волгодонск» и «Махачкала» с приданными судами обеспечения вышел в море на зачётное тактическое учение.

Всего в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняют около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Данное учение проходит в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных соединений Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения.

В море экипажи кораблей выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. В частности, личный состав боевой части ракетных и артиллерийских кораблей отработает поражение морских, береговых и воздушных целям из артиллерийских установок и комплексов.

Помимо боевых упражнений, экипажи отработают элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток, организацию взаимодействия и связи между кораблями.

Для обеспечения безопасности морской полигон общей площадью около 1500 квадратных морских миль (более 2500 км) на период проведения учения закрыт для гражданского судоходства.

Силами в море командуют командиры бригад кораблей капитаны 1 ранга Сергей Бабсков и Кирилл Тараненко. Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач корабельными группировками будет проведена командованием Каспийской флотилии после их возвращения в пункты базирования.

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