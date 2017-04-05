05.04.2017 (14:07)

Зенитчики ЮВО на Кубани учатся прикрывать войска от ударов средств воздушного нападения условного противника

На полигоне Молькино в Краснодарском крае в рамках полевого выхода зенитной ракетной бригады Южного военного округа (ЮВО), сформированной в декабре 2016 года, боевые расчеты приступили к отработке вопросов прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника.

Специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем (комплексов) «Бук М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

В ходе полевого выхода 90% учебного времени отводится на занятия по тактической, специальной и технической подготовке. Помимо этого, военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевых машин.

На последнем этапе полевого выхода, в середине апреля, с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения.

Всего на полевые занятия привлечено более 400 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

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