05.04.2017 (13:49)

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с журналистами

Сегодня заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин провел брифинг для журналистов, посвященный VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт 26-27 апреля текущего года.

Замглавы военного ведомства отметил, что VI Московская конференция по международной безопасности — это дискуссии не только политиков, экспертов и ученых, это и профессиональный разговор военных, которые прекрасно понимают «цену» международной безопасности.

«Мы открыты к разговору. Готовы выслушать все точки зрения, прислушаться к оппонентам», — заявил генерал-лейтенант Александр Фомин.

«Мир стремительно меняется, формируются новые центры притяжения, представляющие различные цивилизационные уклады и модели развития. Многие государства, заинтересованные в том, чтобы самостоятельно определять свою судьбу, строить отношения на взаимном уважении и учете интересов друг друга, выступают за новые подходы к обеспечению безопасности», — сказал замминистра обороны.

Он отметил, что на предстоящей конференции предлагается поговорить открыто и честно обо всех накопившихся проблемах. Вместе с тем, по его словам, западные государства создают новые механизмы сдерживания неугодных стран вместо того, чтобы сплотиться перед лицом террористических угроз.

«Вместо объединения усилий в борьбе со злом, главным из которых является терроризм, западные страны создают новые разделительные линии и схемы сдерживания неугодных государств», — заявил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства сообщил, что на конференции руководители Минобороны, Совета Безопасности, МИД России расскажут зарубежным коллегам о причинах, по которым безопасность многих стран стала уязвимой.

«На открытии конференции Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, а также руководители Совета Безопасности, Министерства иностранных дел представят наше видение положения дел в мире, причин, по которым международная обстановка стала менее стабильной, а безопасность многих государств уязвимой», ­ — сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

При этом замминистра подчеркнул, что цель конференции — «не пикировка взаимными обвинениями, а попытка вместе нащупать пути выхода из создавшейся кризисной обстановки в сфере международной безопасности».

«Уверены, что сделать это можно сообща, при взаимоуважительном отношении к мнению каждого государства», — подчеркнул замминистра обороны.

По его словам, в российском военном ведомстве рассчитывают, что в ходе пленарных заседаний зарубежные гости, в первую очередь министры обороны, руководители международных структур изложат свою точку зрения и предложат свои пути решения проблем по укреплению международной и региональной безопасности.

«Уверен, что дискуссии будут интересными и насыщенными», — заявил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства отметил, что в ходе Московской конференции по международной безопасности будет обсуждаться ситуация на переднем крае борьбы с международным терроризмом — на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане.

«Первое заседание будет посвящено современным вызовам глобальной безопасности, прежде всего — международному терроризму. На данном пленарном заседании обратим внимание на такие регионы как Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан, являющиеся «передовыми рубежами» противостояния терроризму», — сообщил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Также будет обсуждаться роль военной силы в международных отношениях, различные подходы к разрешению конфликтов, добавил замминистра обороны.

«В ходе второго заседания «Европейская безопасность: перспективы и тенденции» акцентируем внимание на вопросах трансформации институтов евроатлантической безопасности, взаимодействия России и НАТО, повышения открытости и укрепления мер доверия в военной сфере», — проинформировал замглавы военного ведомства.

Третье заседание «Азиатско-Тихоокеанский регион: баланс интересов или силовое противостояние?» будет посвящено одному из наиболее динамично развивающихся регионов, находящемуся под пристальным вниманием всего мирового сообщества, сообщил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Здесь, по его словам, в центр дискуссии планируется вынести следующие вопросы: безопасность на море; диалог между военными как условие стабильности в регионе; военные союзы и баланс военной силы; многосторонние форматы взаимодействия в сфере безопасности.

Четвертое заседание «Взаимодействие военных ведомств: региональные аспекты» будет посвящено «наиболее общим вопросам взаимодействия военных ведомств: формам и способам военного сотрудничества, проблемам региональной безопасности и подходам к их разрешению, значению военного взаимодействия для предотвращения опасных инцидентов», — пояснил заместитель Министра обороны.

По его оценке, весьма актуальными являются также темы секционных заседаний.

«Состоится обсуждение вопросов борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематики ПРО, обеспечения безопасности в Центральной Азии. В них примут участие представители иностранных военных ведомств, делегированные министрами обороны своих стран, а также эксперты ключевых научных институтов из стран Европы, США, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, специализирующиеся на вопросах международной безопасности. Среди таких экспертов — бывшие видные представители военно-политического руководства своих стран», — рассказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства сообщил, что на конференцию приглашены главы военных ведомств государств различных регионов мира, руководители международных организаций, авторитетные представители экспертного сообщества.

«Всего ожидается участие более 700 гостей, включая около 500 представителей иностранных государств. Представители из 78 государств подтвердили свое участие, среди них более 20 глав оборонных ведомств», — уточнил генерал-лейтенант Александр Фомин.

По его словам, на конференции также планируются выступления руководства международных организаций. Уже подтвердили свое участие генеральные секретари ОБСЕ, ШОС, исполнительный секретарь СНГ, заместители генеральных секретарей ООН и Лиги арабских государств, вице-президент Международного комитета Красного Креста.

«Несмотря на приостановленное взаимодействие по военной линии, приглашения на форум направлены во все страны-члены Североатлантического Альянса и Европейского Союза, а также руководству НАТО. Как и в предыдущие годы, мы готовы предоставить трибуну нашим партнерам», — отметил замминистра обороны.

Он уточнил, что НАТО примет участие в Московской конференции на уровне представителя миссии связи в Москве.

«Мы направили приглашение руководству НАТО, в частности, генералу Петру Павлу (председателю военного комитета НАТО). К сожалению, подтверждение о его участии в конференции не получили. Но от НАТО на конференции будет представитель миссии связи НАТО в Москве полковник Антонио Сандри», — сообщил генерал-лейтенант Александр Фомин и отметил, что Минобороны России было готово предоставить ему трибуну для выступления, но получило отказ.

Заместитель Министра обороны также сообщил, что российское военное ведомство не направляло украинским коллегам приглашение для участия в Московской конференции по международной безопасности.

При этом он отметил, что в сфере безопасности между Россией и Украиной действительно существует большой комплекс сложных вопросов — в первую очередь в двусторонних отношениях.

«В основном они связаны с вопросами безопасности на территории Украины в приграничных с Россией районах. Но мы эти вопросы активно обсуждаем и на минской площадке, и в ОБСЕ, и в Организации Объединённых Наций», — пояснил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства заявил, что на Московской конференции по международной безпасности Минобороны России подпишет документы о военном сотрудничестве с Парагваем и Брунеем.

«Мы планируем подписание двух документов: меморандума о военном сотрудничестве с Брунеем и соглашения о военном сотрудничестве с Парагваем», — сказал замминистра обороны.

Также, по его словам, запланированы примерно 10 двусторонних встреч Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главами иностранных военных ведомств.

«Список встреч пока в стадии уточнения. К нам тянется весь мир, это говорит о том, что военная политика России востребована», — подчеркнул генерал-лейтенант Александр Фомин.

Замглавы военного ведомства заявил, что Минобороны России традиционно постарается создать представителям СМИ на конференции максимально комфортные условия.

«Планируем развернуть пресс-центр в месте проведения конференции. В 2016 году на нашем форуме работали более 300 журналистов из 24 стран. Ожидаем не менее живой интерес СМИ и на предстоящей конференции», — сказал заместитель Министра обороны.

Вся актуальная информация по участникам конференции, местам проведения мероприятий, программе, порядке аккредитации и работы СМИ будет публиковаться на специальной странице официального сайта Минобороны России, сообщил замглавы военного ведомства.

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