05.04.2017 (13:04)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» отрабатывает погружение обитаемого подводного аппарата

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» приступил к выполнению задач в одном из полигонов Черноморского флота.

В течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов или глубоководного рабочего необитаемого комплекса «Пантера Плюс», будет отрабатывать взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунт закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивает спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения.

Глубоководный обитаемый подводный аппарат АС-28 построен на заводе Красное Сормово по проекту Нижегородского ЦКБ «Лазурит» в 1989 году и предназначен для спасательных работ. Рабочая глубина погружения — до 1000 метров. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата — 120 часов, со спасенными — 10 часов.

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