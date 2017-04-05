05.04.2017 (12:59)

На восьми полигонах ЗВО проводятся полевые выходы с танковыми и мотострелковыми подразделениями

На восьми полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Московской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Воронежской областях проводятся полевые выходы с танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Военнослужащие совершенствуют навыки взаимодействия в ходе полевых занятий, а также во время учебного боя на этапе боевой стрельбы.

Кроме того, будут отработаны нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, выполнены упражнения учебных стрельб и проведены тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений.

Во время занятий широко применяются новые методики. Танкистов на практике обучают организовать засады, осуществлять маневры с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия.

Всего в полевых выходах принимают участи около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники. Для создания реальной боевой обстановки применяется несколько сотен различных статистических и динамических мишеней, а новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице