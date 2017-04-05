05.04.2017 (12:45)
Определены сроки и тема российско-монгольского учения «Селенга-2017»
Офицеры штаба Восточного военного округа (ВВО) и общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, согласовали с представителями вооруженных сил Монголии сроки и тематику совместного учения «Селенга-2017». Оно состоится в конце августа — начале сентября на одном из монгольских полигонов.
Планируется, что совместная группировка войск отработает ликвидацию условных незаконных вооруженных формирований в пустынной местности.
На второй планирующей конференции, которая состоится в мае текущего года в Улан-Удэ, будут рассмотрены вопросы участия авиации в «Селенге-2017», порядок практических действий подразделений, организации перемещения личного состава и техники ВВО в район учения.
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