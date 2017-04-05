05.04.2017 (12:39)
Танковое и мотострелковое соединения ВВО в Бурятии подняты по тревоге в рамках контрольной проверки
Танковое и мотострелковое соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии, подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Подразделения бригад совершили марши на штатной технике на полигон Бурдуны, где военнослужащим предстоит сдать зачёты, выполнить нормативы и упражнения по предметам боевой подготовки.
Также будут проверены состояние техники и вооружения, воинской дисциплины и правопорядка, вопросы службы войск и всестороннего обеспечения их деятельности.
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Восточный военный округ , Проверка боеготовности