05.04.2017 (12:39)

Танковое и мотострелковое соединения ВВО в Бурятии подняты по тревоге в рамках контрольной проверки

Танковое и мотострелковое соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Бурятии, подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Подразделения бригад совершили марши на штатной технике на полигон Бурдуны, где военнослужащим предстоит сдать зачёты, выполнить нормативы и упражнения по предметам боевой подготовки.

Также будут проверены состояние техники и вооружения, воинской дисциплины и правопорядка, вопросы службы войск и всестороннего обеспечения их деятельности.

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