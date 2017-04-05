05.04.2017 (12:31)

Минометчики сформированной на Урале танковой дивизии впервые примут участие в конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Лучшие минометные расчеты недавно сформированной на Урале 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) впервые примут участие в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».

За победу в окружном этапе конкурса также будут бороться артиллерийские подразделения соединений и воинских частей 41-й армии, дислоцированных в Сибири, и российской военной базы в Таджикистане, отобранные по итогам I и II этапов — всего 7 минометных расчетов.

Конкурс пройдет с 15 по 20 мая на полигоне Широкий Карамыш (Саратов). Три лучших минометных расчета представят ЦВО на всеармейских состязаниях.

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