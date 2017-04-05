05.04.2017 (12:26)

Комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1» впервые будут задействованы в военном параде 9 мая в Екатеринбурге

В военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге, впервые будут задействованы новейшие комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем С-400 соединения ПВО, дислоцированного в Новосибирске, уже прибыли по железной дороге в уральскую столицу и готовятся к параду.

Кроме того, в День Победы екатеринбуржцы увидят в парадном строю бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы «Ураган» и другое современное вооружение, стоящее на вооружении Центрального военного округа (ЦВО)

Справочно:

С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

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