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05.04.2017 (11:48)

На Камчатке стартовал конкурс ВВО по горной подготовке «Камчатское кольцо»

В Камчатском крае начался конкурс «Камчатское кольцо» среди подразделений Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО),  привлекаемых к решению задач в высокогорной местности.  

В состязаниях принимают участие около 50 военнослужащих в составе 4 команд, представляющих Приморское и Камчатское соединения морской пехоты, подразделение специального назначения ВВО и морской спецназ ТОФ.

В течение пяти дней участникам конкурса предстоит пройти маршрут протяжённостью 55 км с общим перепадом высоты около двух километров. В маршрутную карту  включены Авачинский перевал, Авачинский вулкан, гора Верблюд, гора Новограблёнова, Корякский вулкан.

Среди участников состязаний выявят лучших в преодолении сложных высокогорных участков, умении ориентироваться на незнакомой местности и выживать в экстремальных условиях.

Военнослужащим также предстоит продемонстрировать навыки преодоления скальных участков повышенной сложности, наведения навесной переправы через горную реку, оказания первой  медицинской помощи и эвакуации пострадавших в горах.

Кроме того на одном из этапов конкурса участники преодолеют горную реку шириной 20-25 м вброд, используя специальные верёвочные перила.

Победитель состязаний будет определён путём сложения баллов, заработанных группами на этапах за каждый день конкурса. Команды, занявшие призовые места,  будут награждены кубками и ценными подарками, всем участникам конкурса будут вручены грамоты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская пехота , Восточный военный округ , Спецназ
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