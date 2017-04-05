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05.04.2017 (10:00)

В Подмосковье начались совместные тренировки к военному параду на Красной площади в Москве

В подмосковном Алабино на площадке, представляющей собой макет Красной площади в Москве, проходят совместные тренировки сводного парадного расчёта, сформированного для участия в военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно в состав 27 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ  Министерства обороны РФ, представители других силовых ведомств.

В тренировках принимает участие более 10 тыс. военнослужащих,  задействовано свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе  автомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «БУК-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы: танки «Армата», БМП и БТР «Курганец» и «Бумеранг», самоходные гаубицы  «Коалиция».

Тренировки парадных расчётов в Алабино проводятся 3 раза в неделю. С 10 апреля начнутся совместные тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и парадного строя авиации, в который включено 72 летательных аппарата.

27 апреля и 3 мая непосредственно на Красной площади в Москве состоятся ночные репетиции, а 7 мая — генеральная репетиция. 

Командовать военным парадом назначен главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Военные парады в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Сухопутные войска , Военные парады
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