05.04.2017 (11:30)

Летчики Западного военного округа впервые примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) впервые примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время пилоты приступили к учебно-тренировочным полетам, которые проходят вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и в Республике Карелия.

Экипажи отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно.

С 10 февраля летчики приступят к тренировкам над аэродромом Левашово в Ленинградской области, а 4 и 7 мая примут участие в репетициях в небе над Дворцовой площадью.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего – более 40 единиц авиационной техники.

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